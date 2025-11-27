Войната в Украйна:

СОС за втори път блокира реформата на Терзиев в администрацията

Административната реформа на кмета Васил Терзиев не беше приета и на днешното заседание на от Столичния общински съвет (СОС). Докладът беше подкрепен единствено от общинските съветници от "Продължаваме промяната-Демократична България" и "Спаси София", всички останали гласуваха "въздържал се" и "против". Аргументите му не бяха уважени от съветниците, които обявиха за незаконосъобразно предложението му за нова структура. Столичният кмет обяви, че ще внесе доклада си за реформа в общината трети път.

Какво предвиждат промените?

Ключова промяна, която предлага Терзиев, е създаването на позицията зам.-кмет по градоустройство. Предложението предвижда преразпределение на дирекции и отдели в администрацията и създаване на специализирани звена за ключови направления, сред които Дирекция "Вътрешен одит", Служител по сигурността на информацията, Отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията", Дирекция "Стратегически комуникации и PR" и Дирекция "Кабинет на кмета".

"На един кмет е нужно да му се даде подкрепа, когато той я поиска. В случая аз съм я поискал, бил съм ясен, че това не е някакъв политически акт, не е това, което те казват, че съм искал да се правя на жертва, защото структурата няма да мине. Нямаше тогава и да слушам внимателно, и да нанасям промени, и да я вкарвам, ще я вкарам вече за трети път, тоест целта ми е да имам инструмент да мога, да имам една по- ефективна община, с която със същия ресурс да мога да създавам повече блага за този град", коментира Терзиев.

По-рано градоначалникът заяви, че предстои да се реши дали паркингът до катедралата "Св. Александър Невски", който досега попадаше в зона за сигурност и се използваше за безплатно паркиране, да е изцяло пешеходно или частично ще се обособи като синя зона.

 

