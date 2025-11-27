"Диалогът за бюджета е възстановен": Борисов направи "тристранка" в централата на ГЕРБ (СНИМКИ)

"Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин", обяви преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Facebook.

На срещата са присъствали министърът на финансите Теменужка Петкова, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателят на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившият финансов министър, който е санкциониран за корупция по "Магнитски" Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъствали са и двата национални синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов.

В публикацията си Борисов съобщава, че работните групи и Националният съвет за тристранно сътрудничество също ще бъдат възстановени, а в обсъжданията по бюджета 2026 ще участват представители на ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало".

Протестът

Срещата идва, след като в сряда вечер хиляди излязоха на протест и блокираха сградата на парламента. Масовото недоволство беше предизвикано от параметрите на бюджета, който Борисов по-рано днес (27 ноември) нареди да се изтегли. Още: Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)

"За разлика от други хора, дори и един човек да протестира, аз ще искам да го чуя. В някои от исканията на протестиращите има логика", каза Бойко Борисов. "Колко пъти пред вас казах, че този бюджет не ми харесва", заяви лидерът на ГЕРБ тази сутрин.

Според лидера на ГЕРБ "няма нищо фатално, няма никакво значение и проблем", ако България влезе в еврото с тазгодишния бюджет. Той отбеляза, че така е правил и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, докато е бил финансов министър. "Бюджети се приемаха през август", каза Борисов. Още: Борисов и Пеевски падат заради Бюджет 2026: Прогнози. Костадинов "забравя" различията с ПП-ДБ

Бесен от масовия протест вчера, лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски пък заплаши да блокира ежедневно законодателния орган на страната.