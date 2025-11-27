Контрабандни и насипни... цигулки: Мъж ги пренасял нелегално (СНИМКИ)

Хванаха мъж, опитал се да прекара през летище “Васил Левски“ контрабандни цигулки.

Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София-пътници след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

Снимка Агенция “Митници“

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране.

Още: На търг: Митниците предлагат телефони, плочки и пердета

В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.

Снимка Агенция “Митници“

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро),

а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро. На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Още: Парфюми за близо 1,5 млн. евро: Българин се опита да ги вкара в Хърватия