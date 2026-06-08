"Няма да ви дадем победа по този начин": Зеленски разкри подробности за срещата си с Абрамович (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че се е срещнал с руския олигарх Роман Абрамович през май. Украинският лидер сподели някои подробности от тази среща в интервю за Sky News. „Той дойде в Киев. „Донесох послание директно до вас и искам да получавам съобщения от вас и да ги предам на Путин“, каза украинският президент. Според Зеленски, Абрамович е поискал тази среща да остане тайна, тъй като не е искал публичност.
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Както обясни украинският президент, руснаците искали да разберат „какво сме готови да направим“, когато става въпрос за мирни преговори, особено по отношение на въпроса за Донбас. „Това беше ключовото послание. Казах, че няма да напуснем. Няма да ви дадем победа по този начин“, каза Зеленски.
Zelensky to Sky News:— Clash Report (@clashreport) June 7, 2026
Roman Abramovich has passed messages to Putin. pic.twitter.com/ylJcWLzI3X
Владимир Путин наскоро съобщи, че виден руски бизнесмен е пътувал до Киев през май, за да разбере позицията на Украйна относно потенциално мирно споразумение. Впоследствие депутатът Олексий Гончаренко съобщи, че този мистериозен бизнесмен вероятно е Роман Абрамович.
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Според Financial Times, Зеленски се е опитал да уреди среща с Путин чрез Абрамович, за да започне реални мирни преговори. Украинското ръководство смятало, че успешните удари по руските петролни рафинерии и спирането на руската офанзива ще бъдат силен стимул за Путин най-накрая да осъществи контакт.