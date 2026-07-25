ЦСКА 1948 се измъчи здраво, но взе своето срещу Ботев Враца

Сребърният медалист в Първа лига от миналия сезон – ЦСКА 1948, взе първата си победа от новия сезон в родния шампионат. Тимът от Бистрица стори това, след като се наложи с 2:1 над Ботев Враца у дома. Попаденията за „червените“ реализираха Флориан Кребс и Атанас Илиев. За гостите точен бе Мартин Петков.

ЦСКА 1948 поведе с доза късмет

Домакините от Бистрица стартираха по-активно срещата и още в 11-ата минута Марин Орлинов трябваше да спасява вратата си след удар на Борислав Цонев. Малко по-късно ЦСКА 1948 поведе. Атанас Илиев намери Кребс, който стреля силно и с малко късмет успя да преодолее стража на врачани. До края на първото полувреме двата тима така и не успяха да стигнат до нещо по-сериозно пред вратата на съперника.

Ботев изравни след почивката, но Атанас Илиев ги попари

След почивката Ботев вдигна оборотите и стигна до две много добри положения, но с пропуски се отчетоха Стоев и Мартин Петков. В средата на полувремето врачани изравниха. Точен бе Петков, който се разписа след подаване на Хаджи. Малко преди края на редовното време на срещата ЦСКА 1948 стигна до втори гол. Той бе дело на Атанас Илиев. До края на мача повече попдадения не паднаха и домакините се поздравиха с трите точки.

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