"Оставете на мен забавлението в събота вечер!" Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя
Оставете на мен детето, знам как да го забавлявам, хем да упражнявам и гласа си!
#animaloftheday #dogs #doglovers #funnydog #animal pic.twitter.com/HCFINpqbqI— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) May 14, 2026
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