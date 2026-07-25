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"Оставете на мен забавлението в събота вечер!" Допамин за днес

25 юли 2026, 22:30 часа 309 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Оставете на мен забавлението в събота вечер!" Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя

Оставете на мен детето, знам как да го забавлявам, хем да упражнявам и гласа си!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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