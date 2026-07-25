Гърция помага на Испания в борбата с горските пожари

Два гръцки самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари, съобщава АНА-МПА. Според Министерството на климатичната криза и гражданската защита двата самолета CL-415 са излетели от Солун вчера. Заради лошите атмосферни условия обаче те са направили междинно кацане в Актио, тъй като директен полет до Испания не е бил възможен.

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Самолетите

Днес самолетите са тръгнали от Актио и са кацнали в Сардиния, Италия, за презареждане с гориво. По-късно следобед те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари, посочва министерството. Изпращането им показва солидарността на Гърция със страните, засегнати от природни бедствия, отбелязва институцията.

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Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС след искане от страна на испанските власти.

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