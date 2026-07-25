Почти 250 хил. души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция

Почти четвърт милион души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си, или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от пожара, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава "сложна".

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Подкрепа

"Днес се очаква да пристигне подкрепа от Гърция и Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието".

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Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в Югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 километра от Бордо. Френският премиер Себастиан Льокорню е наредил там да бъде разположен военнотранспортен самолет A400M, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците.

Междувременно, на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня.

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