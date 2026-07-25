Промишленият сектор в Германия губи около 15 000 работни места всеки месец, предупреди генералният директор на Федералната асоциация на германската индустрия Бе Де И (BDI) Таня Гьонер, съобщи ДПА. Според Гьонер ситуацията в германската промишленост е критична. Въпреки това тя смята, че има много възможности тенденцията да бъде променена. „Убедена съм, че ако си свършим работата, отново ще имаме всички възможности. Иновациите отдавна са основен приоритет за много компании“, подчерта ръководителката на промишлената асоциация.

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Инвестиции

По думите ѝ инвестициите в нови технологии, като изкуствения интелект, са от жизненоважно значение.

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„Имаме всички възможности, особено в промишленото производство“, каза Гьонер и добави, че предприятията се нуждаят от политически условия, които насърчават инвестициите и подкрепят индустриалната трансформация, предаде БТА.

„Германия загуби позиции по отношение на конкурентоспособността“, допълни Гьонер и подчерта, че „всяко политическо решение в Германия и Европа трябва да се оценява по един прост критерий: Допринася ли то за конкурентоспособността? Помага ли на компаниите отново да станат по-конкурентоспособни?“. Геополитическите процеси, като митническата политика на САЩ и нарастващата индустриална доминация на Китай, също оказват натиск върху промишлеността, а съчетанието от структурни слабости и външен натиск поставя бизнес средата в Германия под изключително напрежение, каза още тя.

Федералната асоциация на германската индустрия Бе Де И представлява около 100 000 германски компании, които осигуряват заетост на повече от 8 милиона души.

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