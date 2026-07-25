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Махат проклятието на средните седалки: Голяма авиокомпания угажда на пътниците

25 юли 2026, 21:00 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Махат проклятието на средните седалки: Голяма авиокомпания угажда на пътниците

Една от най-големите авиокомпании в света United Airlines премахва някои от средните си места, което е определяно като проклятието на всеки пътник в авиокомпанията, пише CNN. Миналата седмица авиокомпанията обяви, че ще блокира две от средните места в секцията „икономичен плюс“ на нов самолет, дебютиращ тази есен. Това ще даде на съседните пътници малко повече място за лактите и допълнителна маса – срещу допълнително заплащане, разбира се.

„Даваме на клиентите избор и стойност във всяка кабина“, каза в изявление Андрю Ночела, главен търговски офис на United. „Нашите клиенти ще харесат всички тези нови опции.“

Защо средните места не са харесвани?

Средните места са сред най-малко популярните неща за клиентите, наред с отменените полети и плачещите бебета. Отказването от някои средни места е само поредната еволюция в начина, по който големите американски авиокомпании се грижат за пътниците, готови да платят допълнително за комфорт. Авиокомпаниите създават нива в рамките на икономичните и премиум предложенията, което им позволява да таксуват още повече пътниците с високи заплати.

„Преди десет години бяхме инструмент с груби намерения. Имахме само няколко ценови категории на склад“, каза главният изпълнителен директор на Delta Ед Бастиан пред инвеститорите миналия месец. „Днес продължаваме да добавяме към това.“

Фокусирането върху клиентите с по-високи плащания е станало централно за бизнес моделите на United, Delta и American Airlines. Дори традиционните авиокомпании с по-ниски тарифи, като Southwest, JetBlue и Frontier, се стремят да предложат повече комфорт на определена цена. ОЩЕ: Скорпион ужили пътник в самолет на United Airlines

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Полети САЩ Авиокомпания United Airlines
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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