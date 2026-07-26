26 юли: Историческата победа на хан Крум в битката при Върбишкия проход

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26 юли 811 година: Битката при Върбишкия проход

На този ден през 811 година се състои битката във Върбишкия проход. Тя започва в нощта на 25 срещу 26 юли 811 г. Води се между български войски на хан Крум и войските на Византийската империя, предвождани от император Никифор I Геник.

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Въпреки че първоначално българският владетел настоява за сключването на примирие, след отказа от византийска страна, хан Крум отвръща подобаващо.

След като ограбва и разрушава Крумовата резиденция, византийският император се оттегля като победител и тръгва обратно за Константинопол. Но докато Никифор е зает с разрухата на Плиска, хан Крум се подготвя да потърси възмездие. Разгневен от невижданите жестокости на Никифор, той е решен да накаже нашественика. С дървени укрепления българите окупират проходите през Стара планина и подготвят капан за византийците.

Никифор изпада в отчаяние, виждайки зъберите на Върбишкия проход и предрича гибелта си. В нощта срещу 26 юли хан Крум напада изплашените до смърт византийски войници. Настава страшно клане в прохода. На разсъмване Никифор е убит. Но освен него, в клането загиват видни велможи и военачалници. Сред загиналите е патрицият Теодосий Саливара, патриций Роман и стратегът на Тракия. Синът на Никифор Ставракий е тежко ранен в гърба. С много мъка и страдания той успява да стигне до Одрин. Но няколко седмици по-късно умира в Константинопол от раните си.

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Благодарение на победата на хан Крум България е избавена от страшна опасност. Всичките завоевания на запад заедно със Сердика са подсигурени срещу бъдещи нападения от византийска страна.

След битката при Върбишкия проход хан Крум се прославя като победител над ромейския император. Победата му е не само военна, но и политическа. Никифор е вторият византийски император в хилядолетната история на Византия, който пада в битка. 400 години по-рано Валент пада в бой. Последният византийски император Константин XI Палеолог също е покосен от врага, но това се случва при падането на Константинопол през 1453 г.

Според легендата след победата по заповед на хан Крум черепът на Никифор бил обкован отвън със сребро. Вечерта след победата ханът с гордост дал на славянските князе да пият от Никифоровия череп.

Победата дава сила и увереност на хан Крум. Той започва да се подготвя за възвръщането на влиянието на България като първа сила в Европейския югоизток.

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