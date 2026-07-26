Автомобил се вряза в берлинския гей парад: Има загинал и много ранени

Автомобил се вряза в група хора в започналият вчера гейпарад в Берлин, който беше прекратен, предаде Ройтерс.

Берлинската полиция заяви, че провежда голяма операция в района Тиргартен. Организаторите на гейпарада заявиха в социалната мрежа "Екс", че прекратяват събитието.

Няколко души бяха ранени, вероятно блъснати от автомобил, в парка Тиргартен в Берлин, където в събота вечерта протичаше берлинският гейпарад, каза полицията на германската столица, цитирана от Франс прес.

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"Предполагаме, че превозно средство е проникнало в парка Тиргартен, блъснало е няколко души и ги е ранило. За ранените понастоящем се полагат грижи от спасителните служби. Активно издирваме хора, за които се подозира, че може да са замесени", заяви полицията в комуникационното приложение "Уотсап".

Полицията призова участниците в парада да не минават през парка, а да се движат само по улиците. "Връщайте се у дома, моля", призоваха организаторите в социалната платформа "Инстаграм".

Има задържан

По-късно полицията съобщи за един загинал вследствие на инцидента и за около 15 или 16 ранени, както и че е идентифицирала заподозрян за атаката срещу гейпарада. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди.

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Говорителят на полицията Флориан Нат заяви, че не могат да бъдат оповестени още детайли, защото разследването продължава. Освен това полицията е осъществила няколко операции, свързани с разследването, включително претърсване на апартамент.

"След един мирен и цветен Прайд събралите се за толерантен и мирен Берлин хора бяха нападнати по най-бруталния възможен начин. Берлин е градът на свободата - и нашата свобода днес бе атакувана по най-ужасния начин", заяви кметът на Берлин Кай Вегнер.

Във връзка с инцидента отношение взе и германският канцлер Фридрих Мерц. Той призова обстоятелствата около инцидента да бъдат изяснени и го нарече ужасен.