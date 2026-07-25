Русия удължава забраната за износ на бензин

Забраната за износ на бензин от Русия ще бъде удължена до края на годината, докато забраната за износ на дизел ще бъде отменена „с възстановяването на пазара“. Това съобщи днес руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от агенция Интерфакс, предаде Ройтерс. Забраната за износ на дизел ще бъде отменена в подходящ момент, за да се предотврати пренасищането на рафинериите и необходимостта те да намаляват обемите на преработка, заяви Новак пред журналисти в сибирския град Омск.

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Ограничението

Щом вътрешният пазар бъде обезпечен, за Русия ще бъде важно да изнася дизелово гориво, за да се гарантира пълното натоварване на заводите, подчерта руският вицепремиер.

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Атаки с украински дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи през последните месеци нарушиха доставките на горива в Русия, което доведе до дълги опашки пред бензиностанциите, рязко поскъпване на бензина и въвеждане на ограничения в няколко региона на страната. По-рано през юли Новак съобщи, че се въвежда забрана за износа на дизелово гориво от Русия, за да се увеличат доставките за вътрешния пазар.

През март руските власти наложиха пълна забрана за износа на бензин, чието действие е до 31 юли тази година, припомня БТА. В началото на юни руското правителство за първи път забрани и износа на авиационно гориво, за да гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива.

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