Няма намерение да се пенсионира: 105-годишна бизнесдама отпразнува рождения си ден с работа в офиса (ВИДЕО)

Екипът на италианска компания за обувки отбеляза с много настроение и обич един наистина забележителен повод – 105-ия рожден ден на своята уважавана и дългогодишна шефка Летиция Гали. Впечатляващо е, че тя посрещна тази изключителнo достолепна възраст не у дома, а на работното си място, зад бюрото, където продължава да посвещава времето и енергията си на занаята, който обича.

Отдаденост и ентусиазъм

Тържественият момент беше увековечен във видео, споделено в социалните мрежи на марката, което бързо предизвика вълна от усмивки и възхищение сред онлайн потребителите. Смях, радост и аплодисменти изпълват офиса, когато колегите ѝ влизат, носейки торта, украсена със свещички във формата на числото 105. Атмосферата бе изпълнена с топлина и искрена привързаност - вижда се как всички се радват да споделят този миг с жената, която за тях е не само професионален пример, но и символ на жизненост и отдаденост към професията.

Още: Най-възрастният лекар в света на 103 години: Това е тайната на дълголетието

Сияеща от щастие, Летиция Гали приема поздравленията с усмивка и благодарност, доказвайки, че страстта към работата и любовта към хората могат да бъдат най-добрият извор на младост.

От страницата на компанията в Instagram споделят и видео, в което уточняват, че клипа с рождения ден на Гали е гледан от повече от милион и половина души по света.

Това празненство отразява една по-широка италианска гледна точка: за мнозина възрастта не е причина за оттегляне, а възможност да останеш активен в живота, работата и общността. В страна, която високо цени занаятчийството и ръчния труд, хора като Гали въплъщават духа на "essere vivi", което означава "да бъдеш жив". Ентусиазмът и отдадеността към занаята често се посочват като тайната на дълголетието.

Впечатлението от юбилея на Гали се усети и онлайн. В коментарите потребителите поздравяваха „младата дама“ и изразяваха възхищението си от нейната жизненост, пише Kursiv Media.

Още: 103-годишна жена стана инфлуенсърка и звезда в социалните мрежи (ВИДЕА)