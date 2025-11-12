Няма пари: Специалният трибунал за престъпленията на Путин в Украйна може да се провали

Предложението на Съвета на Европа (бел. ред. - да не се бърка с Европейския съвет! Съветът на Европа е организация с основна цел да бъде защитено върховенството на закона, обединяваща 46 държави, неин орган е Европейският съд за правата на човека в Страсбург) за създаване на международен трибунал за военните престъпления Украйна може да бъде застрашено. Създаването на специалния трибунал за разглеждане на дела за военни престъпления срещу Украйна е изправено пред бюджетни затруднения. Няколко източника, запознати с въпроса, съобщиха пред Euronews, подчертавайки, че европейските страни се затрудняват да изпълнят финансовите си задължения без подкрепата на САЩ. В Европа битува мнението, че докато Доналд Тръмп управлява Съединените щати, то Съединените щати ще намаляват подкрепата си за Украйна.

Създаването на специалния трибунал беше договорено двустранно от Съвета на Европа и украинския президент Володимир Зеленски през юни, 2025 година. Ефективното му функциониране ще изисква финансиране от множество партньори. Но европейските донори се опасяват, че САЩ ще продължат политиката си да се оттеглят от многостранни програми, което ще усложни усилията им за набиране на средства. И въпросът пред Европа е за какво да дава пари, тъй като е трудно да дава достатъчно пари за всичко, което касае Украйна

Съветът на Европа първоначално представи проектобюджет, който включва общи оперативни разходи, свързани с трибунала, от приблизително 75 милиона евро годишно, според трима запознати с въпроса източници. Допълнителното финансиране за помещения и сигурност ще увеличи още разходите. Трибуналът ще се намира в Нидерландия. По информация на Euronews, ЕС трябва да допринася с още 10 милиона евро годишно.

Страните от Г-7 в Европа, а именно Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство, са основните донори на Съвета на Европа. На този етап не е ясно дали те ще допринесат за годишното финансиране на трибунала. Те също така не участват активно в проекта, според четири запознати с въпроса източници. Въпреки че Съветът на Европа официално има 46 членове, всяка страна, която желае, може да участва в работата на Специалния трибунал.

"Съветът на Европа не може да коментира на този етап. Преговорите с държавите членки продължават", заяви говорител на организацията. От Белия дом също не коментират засега.

