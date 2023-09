Няма спокойствие: Атаки с дронове в Белгородска и Курска област (ВИДЕО)

Още снощи руското военно министерство съобщи в официалния си канал в Телеграм за свалени 7 дрона в Белгородска област. Няма обаче допълнителни данни къде точно и какви са били целите. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков също писа в Телеграм, с уточнение, че "службите работят на място" и че няма пострадали по предварителни данни. Осколки от дрон обаче поразили автомобил.

В Курск са били свалени общо 4 дрона, ако се вярва на руското военно министерство. В канала на министерството в Телеграм се появиха две отделни публикации, във всяка от които се твърди, че са свалени 2 дрона - тоест общо 4.

За Курск това е трети пореден ден на удари - най-значимият стана на летището при Халино, като неофициално излезе информация, че там е загинало цялото командване на 14-ти руски авиационен полк: Атаката с дрон при Курск е избила командването на руски авиополк? (СНИМКА)

It's very loud in #Kursk tonight



Earlier, local media reported that an air raid alert was declared at the Kursk airport. pic.twitter.com/84NjQsTbB1