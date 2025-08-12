Войната в Украйна:

"Пожарите в страната не намаляват": Комисар Джартов с актуална информация

12 август 2025, 08:18 часа 413 прочитания 0 коментара
Броят на пожарите е устойчив и не го намаляване. През последното денонощие сме имали 159 нови пожара. Не сме безпомощни, но това са изключително трудни за овладяване стихии. Това съобщи директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в ефира на Нова телевизия относно актуалната ситуация в страната и борбата с пламъците. Той допълни, че привличат допълнително служители на дежурство, за да разполагат с повече екипи.

Трудни за овладяване стихии

"Извършваме организация по разполагане на критични и възлови места, включително патрулиране на служители с леки автомобили", обясни той.

Главен комисар Джартов заяви и че условията, в които се намират - с високи температури, буйна растителност и необработваеми територии, е изключително предизвикателство за спирането на тези пожари.

По отношение използването на самолети за гасене на пожари той обясни, че сами по себе си летателните средства не са достатъчни. "Необходима е комбинация и с наземни екипи. Винаги, когато разполагаме с повече ресурси, е по-лесно да ги управляваме", каза той.

"Всички трябва да сме наясно, че тежките пожари са предизвикателство не само за България, но и за всяка държава", уточни той.

Джартов обясни, че за да има пожарна служба, трябва да има заделени средства и назначени служители. Към момента няма възможност да се създават такива звена във всяко населено място.

"Това, което зависи от нас като организация, ние сме го направили", увери той.

Виолета Иванова
