Нов руски удар по украинска територия доведе до жертви и ранени деца (СНИМКИ)

Ударите са засегнали спирка на градския транспорт, където е имало струпване на хора. Сред ранените са три деца, обяви губернаторът на областта Павло Кириленко.

Today, Russian troops shelled the town of #Toretsk in the #Donetsk region, which is under the control of #Ukraine.



The occupiers hit a public transport stop. 8 people were killed and four were injured. pic.twitter.com/AzYqKfdbMQ