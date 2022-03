Новата реалност в Русия: С дефицит за паста за зъби и без хубав интернет

В специално съобщение в Twitter от компанията уточняват, че са спрели всички активности – капиталови, медийни кампании, рекламни кампании, промоционални кампании и са прекратили вноса и продажбата на всички продукти, без най-важните, които касаят хигиената.

Стана ясно и, че London Internet Exchange е отрязала два от руските провайдъри на интернет връзка. Става въпрос за „Ростелеком” и „Мегфон”. Край на бързия интернет за Русия, коментират от телевизия Nexta в Twitter.

На този фон в Twitter се споделя и видео на една от много „инфлуенсърки” в Русия. Тя рони горчиви сълзи как от понеделник (14 март) ще ѝ спрат Instagram и няма да може да публикува историйките си и публиката ѝ да я обожествява. Това, че има война и умират хора, явно не е проблем на битието ѝ.

Още: Кои компании напускат Русия и защо други избраха да запазят мълчание?

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr