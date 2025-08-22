Войната в Украйна:

Стачка в цяла Гърция се задава на 28 август

22 август 2025, 13:41 часа 306 прочитания 0 коментара
Най-големият синдикат на заетите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ обяви общогръцка стачка на 28 август, съобщи АНА-МПА. Повод за стачката е несъгласието на синдиката със законопроект, внесен в парламента, който се отнася до дисциплинарното право за държавните служители.

Синдикатът вижда в законопроекта „криминализиране на синдикалната, обществената и политическата дейност“ и приравняване с нарушенията на общото наказателно право.

Синдикатът призовава членовете си да участват в митинг на площад „Синтагма“ в Атина същия ден от 10 ч.

Участие в стачката обяви и Федерацията на болничните лекари, което означава, че болниците ще работят с базов персонал в деня на стачката, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
