Талант на Ливърпул избра да продължи кариерата си в друг клуб на Острова

Един от талантите на Ливърпул Люис Кумас избра да премине в Бирмингам под наем за сезон 2025/26. 19-годишното крило ще трупа игрови минути във второто ниво на английския футбол - Чемпиъншип. Той игра в това първенство и през миналия сезон, когато записа 43 мача. Сега той предпочете да продължи кариерата си в Бирмингам, като това ще му позволи да натрупа допълнителен опит и да се завърне обратно в Ливърпул през следващото лято.

Люис Кумас се присъедини към академията на Ливърпул през 2016-а на 11-годишна възраст. Той пристигна от академията на Транмиър Роувърс. Младокът подписа първия си професионален контракт с мърсисайдци в началото на 2023-а. В края на 2023-а пък бе на пейката за мач на мъжкия отбор на Ливърпул в Лига Европа, но остана неизползвана резерва. Той все още е в очакване на официалния си дебют с фланелката на "червените".

🚨⚪️🔵 EXCL: Liverpool talent Lewis Koumas has decided to join Birmingham City on season long loan.



Agreement reached now and medical to follow next, 19 year old winger will play for #BCFC. Here we go ✔️ pic.twitter.com/te5ckpGb9C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Миналото лято, преди да бъде изпратен под наем в Стоук, Кумас подписа нов дългосрочен договор с Ливърпул. На този етап младокът, който след месец ще навърши 20 години, няма как да получи игрови минути в състава на Арне Слот, тъй като конкуренцията в нападение е много голяма. Заради това дори Федерико Киеза мислеше да напусне Ливърпул, но реши да остане след трансфера на Луис Диас в Байерн Мюнхен.