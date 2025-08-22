Войната в Украйна:

Мистериозно момиче се е возило на АТВ-то, помело шестима души в Слънчев бряг

22 август 2025, 14:52 часа 909 прочитания 0 коментара
Мистериозно момиче се е возило на АТВ-то, помело шестима души в Слънчев бряг

Имало е друг човек с Никола Бургазлиев на АТВ-то. Това каза адвокатът му Калина Колева, цитирана от сайта Burgas24.bg. "Ние сме поискали още от първия ден този човек да бъде разпитан и до ден днешен това не се е случило. През вчерашния ден входирахме нарочно заявление до следователите да направят разпит на свидетеля – очевидец", каза тя и  уточни, че с обвиняемия е имало момиче.

По неофициална информация то се казва Виктория.

По-тежко обвинение

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев. Това каза преди днешното съдебно заседание по случая говорителят на Окръжната прокуратура Христо Колев.

Обвинението ще бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди. 

За инцидента

Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна шестима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг. Остава критично състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишния й син.

На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва.

В четвъртък изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи случая на Националната следствена служба.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Слънчев бряг АТВ катастрофа информация 2025
