Европейският съюз: Путин се смее и ни устройва капан

Ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че не трябва да се принуждава Украйна да отстъпи територии на Русия като част от бъдещо мирно споразумение. В интервю за BBC, след като лидерите на ЕС участваха в среща с американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белия дом, тя каза, че да се позволи на Русия да запази украинските територии, които е окупирала, е "капан, в който Путин иска да ни вкара".

Бившият естонски премиер говори конкретно за региона на Донбас в Източна Украйна, който е в основата на исканията на диктатора Владимир Путин. Различни източници на западните медии, запознати с дискусиите между Тръмп и руския лидер в Аляска на 15 август, посочиха, че Кремъл не отстъпва от целите си. Информацията се обединяваше около едно - Путин очевидно настоява за изтегляне на украинските сили от Донецка област, което би дало в ръцете му т.нар. крепостен пояс на Украйна. Този пояс от укрепени градове не може да бъде превзет от руската армия от 2014 г. насам и ако това се случи, то пътищата към Харков и Днипро например остават без защита: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украйна последователно отхвърля идеята да отстъпи Донбас (Донецка и Луганска област) на Кремъл в замяна на мир, въпреки че Тръмп подчерта необходимостта от "размяна на територии".

Най-силната гаранция за сигурност на Украйна според Кая Калас

Калас, която е включена в "списъка на издирваните" от Кремъл, говори подробно и за "надеждни и солидни" гаранции за сигурността на Украйна. Тя призна, че на този етап от преговорите няма много конкретни стъпки за създаване на възпираща сила.

"Най-силната гаранция за сигурността е силна украинска армия", смята тя, подчертавайки важността на установяването на гаранции, които "не са само на хартия".

Калас заяви, че е от компетентността на държавите членки на "коалицията на желаещите" да определят точно с какво могат да допринесат и че все още не е ясно в какво качество ще действат тези сили.

Според Bloomberg десетина европейски държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, но не на фронтовата линия, а далеч от нея - като миротворчески контингент. Великобритания и Швеция например заявиха, че биха участвали в защита на небето и водите на Украйна, а американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ няма да участват с военни, но могат да оказват подкрепа от въздуха: Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна.

"Путин просто се смее и не спира убийствата"

По повод срещата в Аляска Калас заяви, че Путин е получил "всичко, което е искал", и че това ще се отрази на интереса му към преговори за мирно споразумение. "Той получи толкова топло посрещане и искаше да не бъдат наложени санкции, което също постигна. Путин просто се смее, не спира убийствата, а ги увеличава", заяви Калас на фона на руските атаки с ракети и дронове в Украйна, които продължават да убиват и раняват цивилни.

"Забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка", каза бившият естонски премиер, цитирана от BBC.

Тя добави, че ЕС е подготвил 19-ия пакет от санкции, за да окаже натиск върху руския лидер да продължи преговорите.

Тръмп с нов срок от "две седмици", Зеленски натиска съюзниците

Междувременно в четвъртък Тръмп определи двуседмичен срок за оценка на мирните преговори между Русия и Украйна. "Бих казал, че в рамките на две седмици ще разберем как ще се развият нещата", каза той в интервю с Тод Старнс за Newsmax. "След това може би ще трябва да предприемем различен подход".

А Володимир Зеленски оказа натиск върху западните съюзници, като заяви, че Украйна би искала "да има яснота относно архитектурата на гаранциите за сигурност в рамките на седем до десет дни".

"Трябва да разберем коя страна какво ще бъде готова да направи във всеки конкретен момент", добави той.

Редица европейски лидери по-рано се присъединиха към мнението на ЕС и Украйна, че Путин не желае да се ангажира с мирно споразумение. Финландският президент Александър Стуб заяви, че на Путин "рядко може да се вярва" и че е скептичен относно това, че диктаторът в крайна сметка ще се съгласи на двустранна среща със Зеленски. Такова предложение отправи Доналд Тръмп и дори потвърди предстояща среща чрез говорителката на Белия дом, само че Путин явно засега не приема и продължава да разиграва републиканеца. Руският външен министър Сергей Лавров каза, че първо трябвало да се решават още неща.

Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Путин "в какъвто и да е формат", но в четвъртък каза пред репортери, че все още няма признаци от Москва, че "наистина имат намерение да се ангажират със съществени преговори".