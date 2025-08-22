Войната в Украйна:

Ново руско военно учение в Балтийско море. Украйна унищожи 5-ма елитни руски водолази с морски дрон (ВИДЕО)

22 август 2025, 13:32 часа 607 прочитания 0 коментара
Ново руско военно учение в Балтийско море. Украйна унищожи 5-ма елитни руски водолази с морски дрон (ВИДЕО)

Русия проведе учение в Балтийско море, включващо упражнения за отблъскване на подводни атаки, съобщи днес руското военно министерство. Екипи от водолази "демонстрираха умения в откриването и залавянето на група подводни саботьори, както и в използването на FPV дронове за унищожаване на дронове на фиктивен враг", се съобщава в доклада. Учението е инспектирано от командващия руския флот адмирал Александър Моисеев.

За втори път този месец Русия провежда военноморски учения с противоподводен компонент, след като на 1 август американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил на две американски атомни подводници да заемат позиции по-близо до Русия.

Още: Русия започна мащабни военни учения в два океана и две морета (ВИДЕО)

През първата седмица на август руският и китайският флот проведоха учения по издирване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море.

Украинците са унищожили петима елитни руски водолази

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На този фон Главното разузнавателно управление на Украйна съобщи за унищожаването на петима елитни руски водолази в залива на Новоросийск, които са се опитали да издигнат украински морски дрон от залива, за да го проучат. 

Според съобщението, украинският дрон е успял да стигне до залива, където Русия "държи останките от големите кораби на Черноморския си флот".

Заради средствата за електронно заглушаване дронът е загубил връзка с контролния пункт и е започнал да дрейфува. Руското му командване е наредило водолази да го извадят от водата, за да бъде изследван. При операцията на руснаците украинският морски дрон се е взривил и всичките петима руски водолази са загинали.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Военни учения Русия военно учение Балтийско море война Украйна морски дрон морски дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес