Ново руско военно учение в Балтийско море. Украйна унищожи 5-ма елитни руски водолази с морски дрон (ВИДЕО)

Русия проведе учение в Балтийско море, включващо упражнения за отблъскване на подводни атаки, съобщи днес руското военно министерство. Екипи от водолази "демонстрираха умения в откриването и залавянето на група подводни саботьори, както и в използването на FPV дронове за унищожаване на дронове на фиктивен враг", се съобщава в доклада. Учението е инспектирано от командващия руския флот адмирал Александър Моисеев.

За втори път този месец Русия провежда военноморски учения с противоподводен компонент, след като на 1 август американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил на две американски атомни подводници да заемат позиции по-близо до Русия.

През първата седмица на август руският и китайският флот проведоха учения по издирване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море.

Украинците са унищожили петима елитни руски водолази

На този фон Главното разузнавателно управление на Украйна съобщи за унищожаването на петима елитни руски водолази в залива на Новоросийск, които са се опитали да издигнат украински морски дрон от залива, за да го проучат.

Според съобщението, украинският дрон е успял да стигне до залива, където Русия "държи останките от големите кораби на Черноморския си флот".

Заради средствата за електронно заглушаване дронът е загубил връзка с контролния пункт и е започнал да дрейфува. Руското му командване е наредило водолази да го извадят от водата, за да бъде изследван. При операцията на руснаците украинският морски дрон се е взривил и всичките петима руски водолази са загинали.