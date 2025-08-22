Войната в Украйна:

Украйна вече се мери с Русия в производството на дронове като "Шахед"

22 август 2025, 14:24 часа 210 прочитания 0 коментара
Украйна вече излиза с едни гърди по-напред в производството на дронове, които имат сходни характеристики с руските модели на "Шахед". На това обръща внимание украинското специализирано издание Defense Express в материала на Associated Press (AP) за новата украинска ракета "Фламинго" - по-долу можете да видите видеокадри от успешни удари с нея по цели в Русия.

Още: "Фламинго": Новата ракета на Украйна с 3000 км обсег скоро влиза в масово производство (ВИДЕО)

Става въпрос за украинския далекобоен дрон-камикадзе FP-1, от които украинският военнопромишлен комплекс вече прави по 3000 бройки месечно. Това е около 100 дневно - производствен обем като този, който според Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Русия постига за "Геран" - разновидностите на "Шахед". Големият плюс - украинските дронове са далеч по-евтини. Единичната цена е 55 000 долара, докато тази на "Шахед"-ите е 193 000 долара. Цената е от 2023 година - възможно е тя да се е променила както надолу, така и нагоре, зависи от това какви компоненти се ползват. Някои са по-прости и по-евтини, обаче има по-скъпи модули на антени за сателитна навигация от типа "Комета-М".

Основната конструкция на дрона FP-1 е шперплат. Тези елементи се фрезоват на CNC лазерна машина. Това е много евтино и лесно за изпълнение решение за производство. Вече върху този "скелет" е прикрепена обвивка. "За дрон-камикадзе, който трябва да направи един полет в живота си и който трябва да завърши просто със сблъсък в цел и експлозия - това не е просто достатъчно, а е правилно", коментира Defense Express.

Но "Шахед", както и руските дронове "Харпия", са по-големи, а материалите, от които се правят, са по-скъпи - основно въглероден материал. "Шахед" се нуждае от по-голям двигател - четирицилиндров, докато FP-1 има двуцилиндров двигател, който е по-евтин.

FP-1 носи доста мощна бойна глава - бяха обявени 60 кг, въпреки че по време на презентацията се говореше за максимално тегло на полезен товар до 120 кг. Очевидно е, че по-мощна бойна глава може да бъде инсталирана с цената на намаляване на обхвата. Официално той е до 1600 км за FP-1.

Още: Украйна вече разполага с прехващачи за реактивните "Шахед"-и

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
