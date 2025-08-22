Земетресение от 4,4 разтърси румънския окръг Горж

Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано днес следобед в 14:18 часа местно време в югозападния румънски окръг Горж, според данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес.

Трусът е бил на дълбочина 15 километра, а епицентърът му е бил на 16 километра северозападно от град Търгу Жиу, на 67 километра североизточно от Дробета-Турну Северин, на 81 километра южно от Дева и на 93 километра западно от Ръмнику Вълча.

Други две земетресения с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер бяха регистрирани на 13 февруари в югоизточния окръг Бузъу и на 11 май в източния окръг Вранча.