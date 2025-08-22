Австрия допуска имунитет за Путин, ако Виена е домакин на среща на върха за мир

Австрийското министерство на външните работи вижда възможност да гарантира имунитет от наказателно преследване на руския диктатор Владимир Путин в случай на среща на върха за Украйна във Виена, съобщи Австрийското радио и телевизия (ОРФ), цитирано от БТА. Предвид заповедта за арест от Международния наказателен съд, издадена спрямо стопанина на Кремъл през март 2023 г., той би трябвало да бъде арестуван при влизане в Австрия, защото страната е ратифицирала основополагащия документ на съда - Римския статут.

Още: Русия може да загуби голяма част от недвижимите си имоти във Виена

"Като страна домакин на няколко международни организации, сред които ОССЕ, Австрия има дългогодишен опит в организирането на международни срещи и насърчаването на диалога и е готова да бъде място за провеждане и посредник за евентуални мирни преговори, ако това е желанието", заяви говорителка на министерството за новинарската агенция АПА.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи Австрия като място за евентуална среща на върха с руския диктатор. Външният министър Беате Майнъл-Райзингер също предложи Виена като домакин за преговори. Преди това френският президент Еманюел Макрон предложи Женева, а най-усилено напоследък в публичното пространство се коментира темата Унгария да е домакин: Унгария готова за домакин на срещата Путин-Зеленски: Предлагаме им безопасни условия.

Снимка: Getty Images

Как Виена може да гарантира имунитет на Путин?

Междувременно от външното ведомство на Австрия съобщиха, че съществува възможност, въз основа на споразумения с базираните във Виена международни организации, да се установи контакт с Международния наказателен съд, за да се даде възможност на Путин да участва в мирните преговори. Диктаторът е издирван от МНС в Хага заради системно и незаконно отвличане на украински деца.

Ако се разиграе този сценарий, то ще се приложат разпоредби, които предвиждат имунитет за участниците в конференции в рамките на съответната международна организация.

Междувременно Русия продължава да не дава ясен отговор на предложението на американския президент Доналд Тръмп за среща Путин-Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров, изглежда, разиграва републиканеца по темата.

Още: "Само неутралитет няма да ни защити": Австрия обмисля да се присъедини към НАТО