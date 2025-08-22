Войната в Украйна:

Австрия допуска имунитет за Путин, ако Виена е домакин на среща на върха за мир

22 август 2025, 13:03 часа 452 прочитания 0 коментара
Австрийското министерство на външните работи вижда възможност да гарантира имунитет от наказателно преследване на руския диктатор Владимир Путин в случай на среща на върха за Украйна във Виена, съобщи Австрийското радио и телевизия (ОРФ), цитирано от БТА. Предвид заповедта за арест от Международния наказателен съд, издадена спрямо стопанина на Кремъл през март 2023 г., той би трябвало да бъде арестуван при влизане в Австрия, защото страната е ратифицирала основополагащия документ на съда - Римския статут.

"Като страна домакин на няколко международни организации, сред които ОССЕ, Австрия има дългогодишен опит в организирането на международни срещи и насърчаването на диалога и е готова да бъде място за провеждане и посредник за евентуални мирни преговори, ако това е желанието", заяви говорителка на министерството за новинарската агенция АПА.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи Австрия като място за евентуална среща на върха с руския диктатор. Външният министър Беате Майнъл-Райзингер също предложи Виена като домакин за преговори. Преди това френският президент Еманюел Макрон предложи Женева, а най-усилено напоследък в публичното пространство се коментира темата Унгария да е домакин: Унгария готова за домакин на срещата Путин-Зеленски: Предлагаме им безопасни условия.

Снимка: Getty Images

Как Виена може да гарантира имунитет на Путин?

Междувременно от външното ведомство на Австрия съобщиха, че съществува възможност, въз основа на споразумения с базираните във Виена международни организации, да се установи контакт с Международния наказателен съд, за да се даде възможност на Путин да участва в мирните преговори. Диктаторът е издирван от МНС в Хага заради системно и незаконно отвличане на украински деца.

Ако се разиграе този сценарий, то ще се приложат разпоредби, които предвиждат имунитет за участниците в конференции в рамките на съответната международна организация.

Междувременно Русия продължава да не дава ясен отговор на предложението на американския президент Доналд Тръмп за среща Путин-Зеленски. Руският външен министър Сергей Лавров, изглежда, разиграва републиканеца по темата.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Австрия мирни преговори Владимир Путин Международен наказателен съд Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна арест Путин
