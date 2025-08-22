Войната в Украйна:

Румъния ще предостави военните си бази като част от гаранциите за сигурност на Украйна без да изпраща войски

22 август 2025, 12:42 часа 334 прочитания 0 коментара
Румъния е готова да предостави военните си бази на съюзниците от НАТО като свой принос за постигане на траен мир в Украйна и като част от гаранциите за сигурност. Това заяви румънският премиер Илие Боложан в интервю за Antena 1. В същото време той е категоричен, че страната няма да изпраща свои военни в Украйна.

"Румъния заяви поне две неща, възможно най-ясно: няма да изпращаме войски, няма да се ангажираме с каквото и да е евентуално предоставяне на войски от Румъния на територията на Украйна, това беше възможно най-ясен момент. И вторият момент в дискусиите с нашите съюзници, беше, че предвид членството на Румъния в НАТО, нашите военни бази, които се управляват съвместно от нашите сили и силите на НАТО, главно военновъздушните сили, биха могли да бъдат използвани от войските на НАТО, от войските на САЩ и от другите съюзници", каза министърът.

Румънското министерство на отбраната публикува изявление на 21 август, в което се казва, че "Румъния е наясно и ще участва във всички решения на съюзниците относно гаранциите за сигурност". "Инфраструктурата на румънските военновъздушни сили представлява силен елемент на източния фланг на Северноатлантическия алианс по отношение на възпирането и отбраната", се подчертава в съобщението.

Елена Страхилова
