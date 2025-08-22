Спасяването на кутии с храна – новата мода сред варненци

Варна има нов хит и той не е поредната модерна напитка или ресторант, а кутии с храна на супер цена, които изчезват по-бързо, отколкото можете да кажете „намаление“.

Доскоро устойчивото потребление звучеше като тема за еко форуми и студентски дискусии. Днес обаче то е част от ежедневието на все повече хора особено на младите, които искат не просто да пазаруват, а да знаят откъде идва храната им, как е произведена и най-важното – да не се изхвърля, ако остане непродадена.

В Kaufland и приложението Foodobox явно знаят как да накарат клиентите да се усмихнат. Те предлагат кутии-изненада, пълни с качествени пакетирани продукти, чиито срок на годност наближава (но изтича след поне 3 дни). В една кутия може да има дори 10-12 отделни продукта.

Средно с 47% по-евтини и достъпни само през мобилното приложение, тези кутии идват в три „вкуса“ – сладки изкушения, основни храни или напитки. Всяка покупка означава две неща – спестени пари и спасена храна.

От края на юни варненци вече участват в мисията „Спаси храна“ в три хипермаркета на веригата в града - Kaufland Възраждане, Kaufland Трошево и Kaufland Вл. Варненчик. Само за първия месец бяха спасени над 50 кутии като клиентите са спестили почти 300 лв.

От началото на партньорството на Kaufland с Foodobox досега инициативата е спасила от изхвърляна на боклука над 1 тон храна, а клиентите са си спестили близо 3000 лв. Не е чудно, че все повече хора си казват: „Защо да плащам повече, когато мога да получа вкусна изненада и да помогна на планетата?“