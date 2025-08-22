Шпионското оръжие на Тръмп скрива от съюзниците разузнаване за преговорите Русия-Украйна

Докато войната на Русия в Украйна продължава да бушува въпреки срещите на високо равнище за обсъждане на възможен път към мир, американската медия CBS News е научила, че директорът на националното разузнаване Тулси Габард е наредила цялата информация относно мирните преговори между Москва и Киев да не се споделя с важни разузнавателни партньори на САЩ. Това е станало преди няколко седмици чрез директива до разузнавателната общност на Съединените щати.

Тулси Габард крие данни от "Петте очи"

В служебната бележка, датирана от 20 юли и подписана от Габард, агенциите са получили указания да не споделят информация с т.нар. група "Пет очи" – разузнавателния съюз, създаден след Втората световна война, в който влизат САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Това съобщават няколко разузнавателни служители от САЩ пред една от трите най-големи телевизии в страната.

Припомняме, че Тулси Габард попадна под светлините на прожекторите по време на изслушването в Сената след номинацията на Доналд Тръмп да заеме поста директор на националното разузнаване. Тогава тя защити "законното" право на диктатора Владимир Путин да нападне Украйна през февруари 2022 г. Сенаторите отправиха остри критики и за срещата ѝ с вече сваления диктатор на Сирия Башар Асад през 2017 г. Русия и Иран поддържаха режима му, преди бунтовниците от "Хаят Тахрир аш-Шам" да го прокудят от страната през декември 2024: Историята ще помни: Избраната от Тръмп за шеф на разузнаването защити Путин за инвазията в Украйна (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Кои данни САЩ ще могат да споделят с партньорите си?

Служителите, които говорят при условие за анонимност, казват, че директивата на Габард класифицира всички анализи и информация, свързани с нестабилните мирни преговори между Русия и Украйна, като "NOFORN" - т.е. "без разпространение в чужбина". Това означава, че информацията не може да бъде споделяна с други страни или чуждестранни граждани.

Единствените данни, които може да бъдат свободно разпространявани, са тази, които вече са били публично оповестени.

Новото разпореждане също така ограничава разпространението на материали, свързани с мирните преговори - те ще трябва да се движат само в рамките на агенциите, които са създали или произвели разузнавателната информация.

Не изглежда, че ще се възпрепятства споделянето на дипломатическа информация, събрана по други начини, различни от работата на американската разузнавателна общност. В това число попада военна оперативна информация, която не е свързана с преговорите - например подробностите, които САЩ споделят с украинската армия, за да подпомогнат нейните отбранителни операции.

Нито от Службата на директора на националното разузнаване, нито от Белия дом са коментирали публично темата.

Защо е важно споделянето на разузнавателна информация в рамките на "Пет очи"?

"Като цяло, ценността на партньорството в областта на разузнаването "Петте очи" се състои в това, че когато ние и те вземаме политически решения, можем да допълваме взаимно разузнавателната си информация и по този начин да знаем повече за плановете, намеренията и възможностите на нашите противници", обяснява Стивън Кеш - бивш разузнавателен офицер в ЦРУ и Министерството на вътрешната сигурност.

Снимка: Getty Images

"Сред причините за този вид подразбиране е очакването, че ние и другите четири страни седим от една и съща страна на масата, а от другата страна е някой друг противник", допълва Кеш, цитиран от CBS.

Той казва, че е важно съюзниците да имат "обща разузнавателна картина", така че политиците и преговарящите "да могат да координират позициите ни и да постигнат най-добрата сделка, която можем, или да водим най-добрата война, която можем".

Кеш е изпълнителен директор на The Steady State - неправителствена организация, съставена предимно от бивши професионалисти в областта на разузнаването и националната сигурност на САЩ.

Историята на разузнавателния съюз

През март 1946 г. британският премиер Уинстън Чърчил говори за "специалните отношения" между САЩ и Великобритания и заплахата от "Желязната завеса", която "се спусна над континента". САЩ и Великобритания първо сключват тайно разузнавателно споразумение, с което се ангажират да обменят информация като преграда срещу Съветския съюз.

По-късно Канада, Австралия и Нова Зеландия се присъединяват към споразумението, превръщайки двустранния пакт в мрежа от пет държави, която става известна като "Петте очи".

Но сега, почти 80 години по-късно, някои бивши американски правителствени служители предупреждават, че обхватът на заповедта на Тулси Габард може да подкопае съюза на разузнавателната общност, като разубеди анализаторите да споделят информация и подкопае доверието между съюзниците. А те отдавна разчитат на отворения обмен, за да формират обща представа за глобалните заплахи и пътищата към успешни преговори.

"Петте очи" често разполагат с разузнавателна информация, която помага на САЩ да изготвят изчерпателни разузнавателни оценки, особено за Русия - предвид достъпа, който партньорите им имат до други източници на разузнаване. Ако Щатите са аут, това може да има отрицателен ефект върху споделянето на ключова разузнавателна информация. Техните партньори може да сметнат, че са изключени от данните по ключови въпроси в техните региони, и могат да решат да предприемат подобни стъпки спрямо САЩ. Може да се създадат нови структури и канали без Вашингтон, тревожат се американски служители. Там може да се обсъждат въпроси, засягащи националната сигурност на САЩ, и то без участието на Америка.

Снимка: Getty Images

Има и бивши разузнавателни офицери, които твърдят, че директивата на Габард е обичайна практика в общността и че критиките са много шум за нищо. Те казват, че както САЩ, така и другите членове на разузнавателния алианс често крият информация в области, в които интересите им се разминават.

Основателни ли са критиките към Тулси Габард?

Езра Коен - сътрудник в Института Хъдсън, който е бил и.д. заместник-министър на отбраната по въпросите на разузнаването, смята, че критиките към Габард идвали от неприязън към политиката на администрацията на Тръмп и нейното лидерство като директор на националното разузнаване. "Има много информация, която не споделяме дори с нашите партньори от "Петте очи", и това важи и в обратната посока. Има много материали, достъпни само за Великобритания. Има много материали, достъпни само за Австралия", обяснява Коен.

"И когато имаме разминаващи се интереси, а това не се отнася само за Украйна, ние категорично маркираме нещата като "NOFORN"", признава той.

Коен все пак допуска, че директивата може да доведе до лишаване на САЩ от информация. Няма охлаждане на отношенията с другите партньори от "Петте очи", допълва той.

