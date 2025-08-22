Казахстан планира да удвои самолетния си флот

Казахстан планира да увеличат броят на самолетите в страната до 221 единици до края на 2030 г. Това обяви правителството в Астана на своята интернет страница, предаде Интерфакс, цитирана от БТА. Към момента флотилията от самолети на Казахстан се състои от 108 самолета. Властите планират да увеличат броят им над два пъти до 2031 година.

Тази година към флота ще бъдат добавени 16 нови самолета, шест от които вече са придобити, заяви Нурлан Сауранбаев, министър на транспорта на Казахстан, по време на дискусия за развитието на авиационния сектор в страната.

"Днес въздушният флот в Казахстан се състои от 104 самолета, включително 6 нови самолета "Еърбъс" (Airbus) от модела A320 и един нов "Боинг" (Boeing) 737 МАКС 8 (737 MAX 8), доставени през първата половина на 2025 г. До 2030 г. флотът ще бъде попълнен с още 103 самолета", съобщава още пресслужбата на правителството.

Тази година в страната са открити 36 нови международни авиомаршрута и оперират 8 нови чуждестранни авиокомпании, заяви заместник-министърът на транспорта на Казахстан Максат Калякпаров.

Страната разполага с 61 маршрута, по които се изпълняват 850 полета седмично. "Също така, за да се осигури транспортна достъпност и да се подкрепят социално значими дестинации, в девет региона на Казахстан са предвидени 21 субсидирани маршрута. За тяхното реализиране през 2025 г. са отпуснати 6,4 милиарда тенге (над 11,9 милиона долара)", пояснява пресслужбата на правителството.

