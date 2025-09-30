Нови тежки наводнения след обилни валежи в части от Испания (ВИДЕО)

Опашката на бурята "Габриел", която премина през Атлантика със силата на ураган, продължи и днес да опустошава испанските острови Ибиса и Форментера, предаде ДПА. Метеорологичната служба АЕМЕТ запази най-високото, червено ниво на тревога и на двата острова до 16:00 ч. местно време, а вестник „Диарио де Ибиса“ съобщи за значителни щети. Видеоклипове в социалните мрежи показват автомобили в Ибиса, отнесени от наводнението, както и в района на Валенсия в континентална Испания.

Пожарната служба на Ибиса е трябвало да отговори на повече от 20 обаждания само във вторник сутринта. Вестник „Паис“ и други медии съобщиха, че сред извънредните ситуации са хора, които са били блокирани в колите или домовете си. Няколко пътя са били затворени, включително пътят за достъп до летището и околовръстното шосе на град Ибиса.

Cars were left scattered and piled up after flooding from Tropical Rainstorm Gabrielle hit the town of Maria de Huerva in northeastern Spain over the weekend.



9.7 inches of rain was reported in the town of Amposta, east of Maria de Huerva. pic.twitter.com/653pthHByb — AccuWeather (@accuweather) September 29, 2025

Според AEMET 74 милиметра дъжд са паднали близо до летището в рамките на няколко часа. Ситуацията е била влошена от прекъсвания на електрозахранването и падналите дървета са изострили ситуацията. Балеарският остров Майорка също претърпя наводнение. Медиите съобщават, че северната част на планините Трамунтана на север е била особено силно засегната.

В понеделник регионът на Валенсия бе връхлетян от градушка, вятър и проливни валежи, което предизвика безпокойство за ново бедствие в региона малко по-малко от година след опустошителната буря на 29 октомври 2024 г., която отне живота на почти 230 души.