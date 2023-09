Новият военен министър на Великобритания се срещна със Зеленски в Киев (ВИДЕО)

Зеленски публикува снимки от срещата сутринта, но не уточни кога точно се е състояла тя. Президентът благодари на Великобритания за силната подкрепа, която оказва на Украйна по време на войната, особено по отношение на предоставянето на ракети с далечен обсег, които са увеличили възможностите на украинската армия.

Става въпрос за ракетите Storm Shadow, които Киев редовно използва, включително за удари по окупирания Крим.

The new UK Defense Minister Grant #Shapps arrived in #Kyiv and met with Volodymyr #Zelenskyy.



"I am profoundly grateful to the UK for all the financial, humanitarian, and military support, including crucial long-range capabilities. We discussed further defense cooperation and… pic.twitter.com/xk9OyaNJDG