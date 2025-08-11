Пропадането на доскорошен номер 1 в тениса продължава! Отпадна още на старта в Синсинати

Шампионът от US Open и триктратен финалист на Australian Open Даниил Медведев, който само преди три години бе номер 1 в световния тенис, продължава със свободното падане в кариерата си. Този път руснакът отпадна още на старта на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, отстъпвайки на 85-ия в света Адам Уолтън от Австралия след 7:6(0), 4:6, 1:6 и по този начин се отдалечава от надеждите си за участие във Финалите на ATP в Торино в края на сезона.

Даниил Медведев отпадна още на старта в Синсинати

14-ият в света Медведев е шампион в Синсинати от 2019 година. В последните години той се славеше като един от най-добрите играчи на твърда настилка, като това бе видимо от представянето му по хард турнирите от Големия шлем и достигането на общо четири финала в Мелбърн и в Ню Йорк за 3 години. Напоследък представянето му е под всякаква критика, като той записа четвърта загуба в последните си седем мача.

Още: Парите го държат в играта: Бившият №1 разкри кога ще се оттегли от тениса

Медведев отпадна на старта в Синсинати и през миналата година, но тогава стартира от втория кръг, докато сега загуби още в първия кръг. Уолтън пък за пръв път победи играч от топ 20 на света и в следващия кръг ще играе с чеха Иржи Лехечка. Иначе световният номер 2 Карлос Алкарас тръгна с победа в Синсинати, след като надигра Дамир Джумхур в три сета. Успех записа и световният номер 3 Александър Зверев, както и Бен Шелтън и Карен Хачанов.

Още: Как частен самолет и Сам Куери помогнали на Григор Димитров да спечели титлата в Синсинати през 2017 година?