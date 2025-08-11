Гърция подозира незаконна търговия през българо-гръцката граница

Гръцките власти подозират незаконна търговия през българо-гръцката граница. Ето защо Солунската търговско-промишлена камара иска от независимия орган по приходите да следи за незаконен внос и износ. На прицел камионите, идващи от и заминаващи за България. Новината беше водеща в гръцкото издание Kathimerini. Президентът на камарата Янис Масутис е изпратил писмо до властите, в което заявява, че чува оплаквания от много членове, че стоки преминават границата и в двете посоки без фактури.

Граничен контрол вече не се извършва, откакто България се присъедини към Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г.

Последното разследване на европрокуратурата

Припомняме, че в края на юни Европейската прокуратура проведе координирана акция в Атина (Гърция), Мадрид (Испания), Париж (Франция) и София (България), с която нанесе значителен удар на престъпните мрежи, наводняващи пазара на ЕС със стоки, измамно внесени от Китай, като същевременно избягват мита и ДДС. Новината съобщава гръцкото издание Kathimerini. Под кодовото име „Калипсо“ операцията обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания.

Престъпната схема е причинила приблизителни щети от приблизително 700 милиона евро“, се казва в съобщение на EEPO.

За период от две години митническите агенти докладваха за по-малко декларирани обеми товари или неправилно етикетирани артикули като резервни части, за да намалят данъците върху вноса.

Използвани са фалшиви документи за пренасочване на продукти през други пристанища на ЕС и фиктивни компании в България, преди да достигнат до по-широките европейски пазари.