Стана ясно колко от домакинствата в София ще доплащат за парно

По данни на топлинния счетоводител "Техем” близо 58% от домакинствата използващи парно и топла вода в София, ще получат пари обратно. Останалите 41% пък ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезона, предаде NOVA. През отоплителния сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече, но и парното е работило с 35 дни повече от предходната година.

Парите от изравнителните сметки ще бъдат върнати или ще бъдат приспаднати от сметките през следващите месеци. А до 31 август клиентите могат да направят възражения по фактурите.

"Сумата за получаване е такава, ако сте си плащали всички сметки през годината и нямате текущи сметки – тогава това, което пише в изравнителната сметка, ще можете да си го получите обратно като сума”, посочи управителят на "Техем” Милена Стоянова.

От годишен към месечен отчет

Друга важна дата е 31 декември 2026 г. – дотогава всеки абонат би следвало да мине от годишен отчет към месечен.

"Законът за енергетика предвижда до края на 2026 година всички уреди, които са с дялово разпределение да бъдат с дистанционно отчитане. Условията са две – да имате дистанционни уреди изцяло монтирани в сградата и да имате решение на съседите на общо събрание, че избирате този начин на разпределение на енергия", каза още Стоянова.

