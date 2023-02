Огромна скулптура на Зеленски като Статуята на свободата поставиха в Естония

Снимка на скулптурата сподели в своя профил в Instagram и премиерът на страната Кая Калас.

„Подкрепата на Естония за Украйна е непоколебима – знаци за това се виждат навсякъде в Естония, хората плетат защитни мрежи, правят свещи за окопите, помагат по други начини", написа тя.

Estonians' support to #Ukraine is unwavering – signs of this are everywhere around #Estonia.



Locals in Tõrva set up Freedom Park dedicated to Ukraine with a monumental sand sculpture of president @ZelenskyyUa. They are determined to keep it there until Ukraine has won the war. pic.twitter.com/8oC4YieD4H