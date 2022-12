Олигофренска шега от зам.-председател на партията на Путин към дете за Коледа (ВИДЕО)

По време на благотворителна инициатива под името "Дърво за желания", която по същество представлява изпълнение на желания за коледни подаръци, Нилов прочете детско писмо за коледен подарък. Според прочетеното, малкият "Вова от Киев" си мечтаел да получих ракети. "Вова, ще получиш ракети", добави Нилов и побърза да каже, че това е шега.

Явната препратка обаче е очевидна - руските ракетни удари по Киев и Украйна.

🤦 "The boy Vova from Kyiv dreams of rockets. Vova, you'll get rockets, wait."



This is a joke by Oleg Nilov, a deputy of the "Just Russia" party, at the "Wishing Tree" charity event in the Russian State Duma. pic.twitter.com/uxumuhvcYP