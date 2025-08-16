"Русия е голяма сила, а те не са": Без да налага санкции на Путин, Тръмп прати топката в полето на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин са постигнали широко съгласие по въпросите за гаранциите за сигурността на Украйна, заяви самият домакин на срещата в Аляска в интервю за Fox News - единствената мейнстрийм телевизия в САЩ, която се смята за благосклонно настроена към Републиканската партия. Тръмп седна за разговор с Fox почти веднага след края на събитието във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска.

Той обаче не разкри детайли за гореспоменатото съгласие с издирвания от Международния наказателе съд в Хага руски лидер. Самият Путин заяви на съвместната пресконференция след срещата, че сигурността на Украйна също трябва да бъде взета под внимание – "това се съгласихме с президента Тръмп". Путин заговори и за сигурност в Европа. Той каза, че се надява украинците и европейците да решат да "не пречат" на мирния процес.

Срещата обаче не доведе до нищо съществено - Тръмп не успя да накара диктатора да обяви прекратяване на огъня в Украйна, не каза нищо и за санкции срещу Москва, а Путин, изглежда, не отстъпи от максималистичните си цели. Общото мнение на световни лидери, анализатори и кореспонденти на място е, че събитието е било победа за Путин, защото изолиран от международната сцена лидер, издирван от съда в Хага за военни престъпления, е бил поставен като равен с равен до американския президент на фона на усмивки, аплодисменти и закачки: Езикът на тялото: Без да е казал и дума в Аляска, щастливият Путин спечели (ВИДЕО).

Тръмп пак щял да мисли "две седмици"

По въпроса за вторичните санкции и "много тежките последствия" за Русия, с които Тръмп заплашваше преди срещата, ако Путин не се съгласи на примирие в Украйна, американският президент пак постави познатите срокове, за да помисли - поне "две седмици". Преговорите с Путин "преминаха много добре", така че все още не си струва да се мисли за вторични санкции срещу Китай за закупуването на руски петрол, заяви републиканецът. Той вече наложи 25% допълнително мито върху индийски стоки именно заради руския петрол. "Може би трябва да помисля за това след две или три седмици", добави президентът на САЩ.

А ще спре ли Путин през това време да убива украински граждани - този въпрос остана без отговор, защото диктаторът направи жест, че не го е чул: "Ще спрете ли да убивате цивилни?": Жестът на Путин при въпрос в Аляска (ВИДЕО).

Президентът на САЩ: Русия е голяма сила, а Украйна не е

В интервюто за Fox News Тръмп призова за сделка, която да бъде приета от украинския президент Володимир Зеленски, защото "Русия е много голяма сила, а те (украинците - бел. ред.) не са. Те са невероятни войници и имат най-доброто оборудване, нашето оборудване. А аз им дадох ракети Javelin в първия си мандат, ако си спомняте", повтори за пореден път американският лидер.

Тръмп добави, че споразумението за Украйна сега зависи от Зеленски. Двамата всъщност проведоха телефонен разговор тази сутрин, предаде говорител на Белия дом. След това Тръмп се е обадил и на съюзниците от НАТО.

Тръмп заяви, че страните започват да се подготвят за среща, в която ще участват Путин, Зеленски и самият той. "И двамата ме искат там. И ще бъда там", заяви Доналд Тръмп.

Други нюанси, които той отбеляза: Путин е "умен и силен" лидер и са се споразумели по "много неща". Тръмп избегна въпросите дали мирното споразумение означава териториални размени или гаранции за сигурност. Заяви, че "сме много близо до споразумение – Украйна просто трябва да го приеме".

Trump is trying to spin yesterday's meeting as progress, but in reality nothing changed. He told Zelensky: "Now it all depends on you. Make a deal. Russia is a very big country. Ukraine is not."

Other points he made: the meeting with Putin was "very good," Putin is a "smart and…



— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2025

Попитан има ли тема, по която открито може да обяви, че не се съгласява с Путин, Тръмп отказа да отговори. Ставаше въпрос за единствения детайл, за който републиканецът каза по време на пресконференцията, че не са постигнали консенсус с руския диктатор - този нюанс остана неназован.

Следващият кръг от консултации между Русия и САЩ по "дразнещите" въпроси в двустранните отношения трябва да се състои скоро, заяви междувременно руският посланик във Вашингтон Александър Дарчиев. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков описа срещата в Аляска като "много позитивна". Руският президентски съветник по външната политика Юрий Ушаков, който участваше в срещата, заяви, че не знае къде и кога се проведе следващото събитие в такъв формат. Припомняме, че Путин покани Тръмп в Москва, но републиканецът не отговори конкретно. "Все още не знам", отвърна помощникът на руския лидер на съответния въпрос пред руския Канал 1. "В момента президентът на САЩ заяви, че ще се обади на колегите си и ще обсъди с тях резултатите от текущите преговори. И тогава ще решим какво да правим по-нататък".

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев определи един от резултатите от срещата на върха в Аляска като доказателство за възможността за провеждане на преговори без предварителни условия и при продължаване на "специалната военна операция", както в Кремъл наричат агресивната си война в Украйна. Медведев посочи, че и двете страни пряко са възложили отговорността на Украйна и Европа за постигането на бъдещи резултати в преговорите за прекратяване на военните действия - т.е. според него примирието не трябва да дойде от държавата, която е започнала войната и я продължава вече над три години.

Тръмп даде 10 от 10 на срещата

"По скалата от 1 до 10 днес давам 10" - така кореспондент на Fox News от Анкъридж предаде думи на самия Тръмп, който е оценил срещата си с Путин с възможно най-високата оценка, въпреки че публично не беше обявен никакъв голям пробив. Преди събитието американският президент бе казал, че целта му е прекратяване на огъня в Украйна и подготовка на тристранна среща, в която да участва и Володимир Зеленски.

Тръмп предаде думи на Владимир Путин, който уж му е казал, че изборите в САЩ (през 2020 г.) са били манипулирани, като всичко се свеждало до системата за гласуване по пощата. Той считал, че това е "недемократична процедура", тъй като бюлетината, изпратена по пощата, минава през много ръце. Наративът на Тръмп е, че тогава Джо Байдън му е откраднал победата. Именно в мандата на Байдън руският диктатор започна пълномащабната инвазия в Украйна.

Руската служба на BBC, Международният институт за демокрация и подпомагане на изборите (IDEA) и Комисията за подпомагане на изборите в САЩ отбелязват, че нивото на потвърдените случаи на измама при гласуването по пощата е изключително ниско. В САЩ например - между 2000 и 2020 г. - са открити около 0,00006% бюлетини с нарушения.

Друг интересен детайл - първата дама Мелания Тръмп не отиде в Аляска, но е изпратила на Путин писмо относно отвличането на украински деца. Именно заради това военно престъпление диктаторът е издирван от съда в Хага. Съобщението от съпругата на Тръмп е било предадено лично от самия президент по време на срещата, съобщиха източници на Reuters в Белия дом. Официалните лица отказаха да разкрият съдържанието на писмото и само поясниха, че в него се споменава отвличането на деца от руските окупатори.

Руснаците са отвели десетки хиляди украински деца в Русия или в окупираните територии без съгласието на родителите или настойниците им. Това е военно престъпление, което попада под определението за геноцид в договорите на ООН. Москва цинично го отрича и твърди, че "защитава уязвимите деца от зоната на военни действия".

Първа реакция на Зеленски

След като на 16 август сутринта Тръмп и Зеленски разговаряха над час и половина по телефона, украинският лидер направи изявление. "Имахме дълъг и ползотворен разговор с президента Тръмп, първо на четири очи, а след това и с участието на европейските лидери. Общо разговаряхме повече от час и половина, около час с президента Тръмп. Украйна отново потвърждава, че е готова да работи възможно най-продуктивно в името на мира", написа той.

"Президентът Тръмп ме информира за срещата си с руския лидер, за основните точки от разговора. Важно е, че силата на Америка оказва влияние върху развитието на ситуацията. Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща Украйна-Америка-Русия. Украйна подчертава: ключовите въпроси могат да бъдат обсъдени на ниво лидери, а тристранният формат е подходящ за това", допълни Зеленски.

"В понеделник във Вашингтон ще обсъдя с президента Тръмп всички подробности за прекратяване на убийствата и войната", каза още Зеленски, което означава, че Тръмп го е поканил в САЩ още утре.

"Благодарен съм за поканата. Важно е европейците да участват на всички етапи в името на надеждна сигурност заедно с Америка. Обсъдихме положителните сигнали от американска страна относно участието в гаранциите за сигурност на Украйна. Продължаваме да координираме позициите си с всички партньори. Благодаря на всички, които помагат!", написа Зеленски в официалния си канал в Telegram.

Любопитна информация - Тръмп е казал на Зеленски и лидерите на НАТО, че Путин не иска временно прекратяване на огъня, твърди журналистът от американската медия Axios Барак Равид, позовавайки се на свои източници. Няма потвърждение на тези данни по независим път.

Остри реакции и в САЩ, и сред евролидерите

Бившият съветник по националната сигурност на САЩ в първия мандат на Тръмп - Джон Болтън - заяви пред CNN, че макар Тръмп да не е претърпял поражение в Аляска, истинският бенефициент от срещата на върха е Путин. Той отбеляза, че Москва ефективно е избегнала нови санкции, не е било повдигнат дори и въпросът за прекратяване на огъня, не е била определена нова дата за преговори, а Зеленски е научил резултатите едва на пресконференцията.

Former US National Security Adviser John Bolton told CNN that while Trump did not suffer a defeat in Alaska, the real beneficiary of the summit was Putin. He noted that Moscow effectively avoided new sanctions, a ceasefire wasn't even raised, no new date for talks was set, and…

Болтън определи като стратегическа грешка провеждането на преговорите в американска военна база, което дава на Русия достъп до високочувствителни самолети, и предупреди, че всеки член на руската делегация може да се занимава с шпионаж. Той заключи, че Путин е постигнал повечето от целите си, докато Тръмп е успял да постигне само минимална част от своите.

В публикация в X в събота литовският министър на отбраната Довиле Шакалиене обвини Путин в "по-нататъшни манипулации и скрити заплахи", като се позова на предупреждението на руския лидер към Украйна и Европа да не "саботират" постигнатия на срещата в Аляска напредък.

Чешкият външен министър Ян Липавски също критикува "безсмислените" коментари на Путин за Украйна по време на брифинга с Тръмп, като обвини руския диктатор в празни приказки за войната с Украйна. "От Путин чухме същите пропагандни глупости за "корените на конфликта", които разпространява държавната му телевизия", написа Липавски в X. "Проблемът е руският империализъм, а не желанието на Украйна да живее свободно". Той също така подчерта, че "ако Путин беше сериозен относно мирните преговори, днес нямаше да атакува Украйна през целия ден".

В същото време Липавски се въздържа от критики към американския президент, като го похвали за опитите му да спре конфликта и усилията му да обсъжда "непрекъснато" този процес с европейските лидери. "Приветствам усилията на президента Тръмп да спре войната", написа той.

Републиканският сенатор Линдзи Греъм, който е близък до Тръмп и е автор на мощен законопроект за 500% мита срещу държави, които купуват руски газ и петрол, прогнозира, че войната между Русия и Украйна може да приключи преди Коледа. Но това би станало само ако се състои тристранна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, руския диктатор Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, смята Греъм. "Не се заблуждавайте, това е агресивна война на Путин срещу Украйна. Но аз винаги съм казвал, че Украйна няма да изгони всички руски войници и Путин няма да превземе Киев", цитира думите му The Hill.

Той подчерта, че ключът към достойно и справедливо приключване на тази война е създаването на "инфраструктура за възпиране", която Байдън и Обама не успяха да създадат, за да предотвратят нова руска инвазия. "Ако се състои тристранна среща между президента Тръмп, президента Зеленски и Путин, аз съм предпазливо оптимистичен, че тази война ще приключи много преди Коледа", прогнозира Греъм. Той също така предположи, че ако потенциалната тристранна среща не се състои, Тръмп "може да се наложи да се ангажира изцяло, за да накаже онези, които купуват евтин руски петрол и газ, подкрепяйки военната машина на Путин".

Греъм прогнозира, че териториалните размени вероятно ще бъдат част от всяко споразумение. "Ще има размяна на територии. Невъзможно е да се изгонят всички руснаци, но украинците ще сключат тази сделка, а не САЩ. Украйна ще сключи тази сделка и Тръмп ще сложи край на тази война. Никога не съм бил по-оптимистичен, отколкото съм сега", каза сенаторът от Републиканската партия.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 15 август са станали 139 бойни сблъсъка, което е с 10 по-малко спрямо 14 август. Руснаците са хвърлили 213 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 51 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 74 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6045 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 снаряда повече. Руската армия е използвала 5659 FPV дрона, което е с 66 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 45 руски пехотни атаки са отбити там. Още 21 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Лиманското са станали също 21 атаки. Няма други сектори на фронта, където да е имало двуцифрен брой руски пехотни нападения.

Основен акцент отново е случващото се на северния фланг на град Покровск - при Добропиля, в който район руснаците наскоро щурмуваха, но не успяват да се закрепят на солидни позиции. Украинските власти продължават да посочват, че украинските контраатаки стабилизират ситуацията на изток и североизток от Добропиля. На 15 август говорителят на украинската група сили "Днепър" полковник Виктор Трехубов съобщи, че ВСУ са стабилизирали руското настъпление в близост до Покровск и Добропиля. Трехубов заяви, че украинските сили продължават да унищожават руските атакуващи групи в района и че руските сили не са успели да прехвърлят допълнителни войски.

Украински корпус, действащ в посока Покровск, съобщи на 15 август, че ВСУ са "изчистили" Покровск от руски групи и отделни войници, които преди това са проникнали в населеното място. Имало подобно прочистване още в Хрузко, Рубижно, Нововодяно, Петровка, Весело и Золотий Колодяз (всички североизточно от Добропиля). Украинската мониторингова група DeepState, за която се твърди, че е свързана с военното разузнаване, съобщи също на 15 август, че украинските сили са стабилизирали частично ситуацията по линията Весело-Золотий Колодяз-Кучеров Яр, т.е. североизточно от Добропиля.

Руското военно командване се опитва да преразпредели сили и средства, за да подсили и използва проникването в близост до Добропиля, но досега без успех, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Война на ракети и дронове

Докато в Аляска се водеха преговори между делегациите на САЩ и Русия, начело с Тръмп и Путин, руснаците отново не спряха да атакуват Украйна. През изминалата нощ страната се е изправила пред нападение от общо 85 дрона - "Шахед" и т.нар. "примамки", както и една балистична ракета "Искандер-М". Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 61 безпилотни машини. Ракетата и останалите 24 дрона са поразили 12 локации.

64-годишен мъж е бил ранен в резултат на руска атака срещу район Полоховски в област Запорожие. Общо през изминалия ден руската армия е нанесла 431 удара по 14 населени места в Запорожка област, съобщи началникът на областната администрация. Има 27 сигнали за разрушени апартаменти, частни къщи, стопански постройки и автомобили.

Междувременно се появи непотвърдена информация от кореспондента на The Economist Оливър Каръл, че още преди тристранна среща Путин-Тръмп-Зеленски е било постигнато предварително споразумение за прекратяване на огъня във въздуха между Русия и Украйна - т.е. да се спрат ударите с ракети и дронове. Журналистът се позовава на свои източници, но няма потвърждение на тази информация по независим път.

През изминалата нощ - от 00:00 до 03:30 московско време на 16 август - дежурните системи за противовъздушна отбрана на Русия са пресекли и унищожили 29 украински безпилотни летателни апарата, съобщи руското военно министерство: 10 над Ростовска област, 9 над Ставрополския край, 4 над Курска област, 3 над Азовско море, по 1 над Белгородска, Брянска област и Краснодарския край. От 7:00 до 09:30 часа московско време дежурните системи за противовъздушна отбрана са унищожили още шест украински дрона над територията на Белгородска област, гласи информацията.

Химическият завод "Азот" е бил цел на днешните атаки с дронове в Невинномиск, Ставрополския край, съобщиха местни жители. Кметът заяви, че няма щети или жертви. Това е третата атака срещу завода през това лято, според изчисленията на руския опозиционен Telegram канал ASTRA.

В нощта на 16 август жителите на Невинномиск съобщиха за най-малко 9-10 експлозии и пожар в района на местния завод "Азот". Кметът и губернаторът потвърдиха атаката срещу града. Кметът потвърди също, че целта е била "индустриалната зона на града". Губернаторът добави, че на мястото, където са паднали останките от безпилотния летателен апарат, е горяла ожъната нива. "Снощи врагът отново се опита да атакува Невинномиск. Нашите служби и военните се справиха отлично. Току-що преминавах през индустриалната зона на града, нямаше щети или жертви. Моля всички да се доверяват само на официални източници на информация и да не разпространяват слухове. Невинномиск продължава да функционира", написа кметът.

Заводът е бил атакуван поне три пъти през лятото - в нощта на 25 юли и на 14 юни са другите случаи. В резултат на атака с 13 безпилотни летателни апарата на територията на "Азот" през юни вратите, прозорците и помещенията на една от работилниците са били разрушени. Покривът на столовата и защитата на завода срещу дронове също са били повредени. 800 служители на химическия завод са изчакали края на атаката в бомбено убежище. Евакуация не е била проведена. Работата на завода е трябвало да бъде преустановена, пише ASTRA.

Reuters съобщи, че два завода на EuroChem - "Азот" в Ставрополския край и "Новомосковск Азот" - са изпратили най-малко 38 хиляди тона оцетна киселина и почти пет хиляди тона азотна киселина до завода "Свердлов" в Дзержинск в региона Нижни Новгород от 2022 до 2024 г. Те се използват за производството на октоген и хексоген, а те, от своя страна, се използват за артилерийски снаряди.