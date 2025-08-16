Срещата Тръмп-Путин:

Западните медии за срещата в Аляска: Повече въпроси, отколкото отговори

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Аляска, предизвика бурни реакции в западните медии. Водещи издания отбелязват, че очакванията за "исторически пробив" не се оправдаха - вместо това двете страни дадоха кратка, едва 11-минутна пресконференция, на която не обявиха конкретни резултати. Още: Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО)

Реакциите от срещата Тръмп-Путин

Немското списание Der Spiegel описа атмосферата като "повече въпроси, отколкото отговори". Журналистите подчертават, че преговорите приключиха по-рано от планираното и в разширен формат изобщо не се състояха, което предизвика съмнения дали срещата е била провалена или, напротив, е приключила с бързо постигнато споразумение зад закрити врати.

В Washington Post акцентът пада върху факта, че самото провеждане на срещата е било "подарък за Путин". Изданието отбелязва, че руският президент използва възможността да изложи виждането си за Украйна, докато Тръмп прояви необичайна сдържаност и дори избягна отговори на въпроси от журналисти. Според вестника именно Москва е основният печеливш от ситуацията.

CNN цитира бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън, според когото "Тръмп не загуби, но Путин очевидно спечели". Болтън подчерта, че Кремъл е постигнал ключовата си цел - възстановяване на международния престиж на Русия и избягване на нови санкции.

В Италия Corriere della Sera постави въпроса дали Тръмп и Путин не са прехвърлили инициативата за украинското урегулиране на Киев и европейците. Според вестника, самият Тръмп е признал, че подробности няма, но "прогрес" съществува. Подобна позиция споделя и Bloomberg, където анализатори определят срещата като "поредица от положителни сигнали без конкретика".

Не всички обаче видяха положителни елементи. Италианският вестник La Repubblica отбеляза, че в социалните мрежи коментарите са предимно критични.

Френското издание Le Figaro акцентира върху посещението на Путин на гробовете на съветски летци в Анкоридж - символичен жест преди завръщането му в Москва. В същото време германският таблоид Bild подчерта, че планираният обяд между двамата лидери е бил отменен в последния момент, което оставя отворен въпрос за атмосферата зад кулисите.

Политическото издание Politico стига до заключението, че Путин е успял да спечели време и да избегне заплахата от нови американски санкции. Британският The Telegraph посочва, че срещата показва "завръщането на Русия на върха на световната политика", а The Wall Street Journal подчертава, че Кремъл е получил това признание, без да прави каквито и да било реални отстъпки.

Антон Иванов
