Бивш треньор на ЦСКА разкри истината за "замразените" футболисти и напускането на Купър

Новият спортен директор Бойко Величков пристигна в ЦСКА и започна с промените още от първия си ден. При официалното му представяне стана ясно, че той е имал ключова роля за вземането на важно решение, а именно да се извадят трима футболисти от първия отбор. Става въпрос за левия бек Мика Пинто, крилото Джейсън Локило и централния нападател Аарон Лея Исека.

Двама от ЦСКА страдали от хронични контузии, довели до изваждането им от първия състав

По думите на изпълнителния директор Радослав Златков стана ясно, че тримата са извадени от представителния тим по предложение именно на Величков. На пресконференцията не се посочи причина за решението. Сега бившият треньор на вратарите на "армейците" Тодор Кючуков внесе малко светлина по въпроса. Той разкри и истината зад решението ЦСКА да се раздели с капитана си Лиъм Купър. Преди няколко седмици шотландецът разтрогна договора си по взаимно съгласие.

Кючуков гостува в подкаста "Цената на успеха", където разкри как се е стигнало до освобождаването на Купър и каква е причината Мика Пинто и Зюмюр Бютучи да бъдат извадени от първия отбор. Двамата са с хронични контузии, които им пречат да се представят на нужното ниво. Причината зад "замразяването" на Аарон Исека и Джейсън Локило остава тема на размисъл.

Ето какво разкри бившият треньор на вратарите:

"След началото с 4 загуби от 5 мача не можехме да си позволим да не вземем футболисти. Нямахме време тепърва да звъним по нашите контакти и се доверихме на списъка с наблюдавани играчи, който ръководството ни даде. Там беше Лиъм Купър, както и още един централен защитник", разкри Кючуков по въпроса с широко критикуваното решение да се привлече Купър миналото лято. "Обадихме се на Стилиян Петров, Бербатов и Илия Груев. Бербатов беше говорил с Дарън Флечър, Стилиян също с известно име от Шотландия. Всички казаха едно и също - страхотен професионалист и характер. За мен проблемът при Лиъм беше хроничната контузия в прасеца, която постоянно го тормозеше."

"Бютучи беше компромисен вариант, защото е добър футболист, но не бе играл около 4-5 месеца. Събрахме информация от Турция, аз имам приятел, който е на сериозни позиции във футбола там - той каза, че е много качествен и нямаме шанс да го привлечем в България. Успяхме, но дългото време без игрова практика и нарушена подготовка повлия много. Както и постоянните му травми. Той е перманентно контузен. Мика Пинто беше единствената опция за ляв краен защитник, но се оказа, че има хронични проблеми с коленете. Докторите предупредиха, обсъдихме го, но нямахме друг вариант и решихме да рискуваме. Пак компромис. Добър футболист, но вече отвъд зенита си. Тялото му не издържа на ритъма от мачове. Ако има цикъл от три двубоя за седмица, не можеш да го ползваш", каза Кючуков.

