Опасни идеологии щурмуват България и Европа: Военният министър на САЩ предупреждава (ВИДЕО)

"За съжаление, днес различни европейски плажове са щурмувани от различни опасни идеологии. В Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора. Кога европейските столици ще направят нещо по въпроса за това нашествие? Или е твърде късно?". Това заяви американският военен министър Пийт Хегсет, който днес, 6 юни, посети Нормандия. Там той отиде на американското гробище в Колвил сюр Мер - за втора поредна година, където произнесе реч в памет на приблизително 160 000 съюзнически войници – 73 000 от тях американци – които дебаркират в Нормандия на 6 юни 1944 г., за да освободят Западна Европа от нацизма.

С думите си Хегсет визира постоянния мигрантски поток, който се влива в Европа през Средиземно море.

Pete Hegseth in Normandy:



Sadly, today different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.



In Spain and Italy and Greece and Bulgaria, boats and men arrive.



When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? pic.twitter.com/NHyB3sjMsh — Clash Report (@clashreport) June 6, 2026

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Началото на битката за Нормандия, по-често наричана Денят "Д", доведе до това над 2 милиона съюзнически войници да се озоват на френска земя в рамките на 3 месеца, което е една от главните причини за окончателното падане на Адолф Хитлер и нацисткия режим малко повече от 8 месеца по-късно.

"Преди 82 години оцеляването на западната цивилизация висеше на косъм. Тъмни сили бяха овладели Европа. Хитлер се хвалеше, че неговата [крайбрежна отбранителна] Атлантическа стена е непробиваема. Но нашият враг направи фатална грешка - те подцениха несломимата воля на американския боец", каза Хегсет в началото на речта си. И описа десантът в Нормандия като почти невъзможна задача - самоубийствена мисия.

"Забравихме, че свободата не е безплатна. Забравихме, че мирът не се постига с желание. Той се купува с цел, с чест и със сила. Мъжете, които акостираха на тези плажове, знаеха това - въпросът, който си задаваме, е дали го знаем?", каза Хегсет.

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