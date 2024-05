Опит за руски пробив при Харков, вървят жестоки боеве и масова евакуация на хора (ВИДЕА)

При Волчанск от вечерта на 9 май руските войски се опитват да преминат границата и нанасят въздушни удари с управляеми авиационни бомби.

"От началото на нощта руските нашественици увеличиха огневия натиск върху предния край на нашата отбрана с подкрепата на артилерия. Около 5 ч. сутринта беше направен опит за пробив на линията ни на отбрана от страна на противника под прикритието на бронирана техника", се казва в съобщението на министерството.

Боеве с различна интензивност продължават и до момента, но основните атаки са отблъснати. Изпратени са допълнителни резерни части за подкрепление на защитниците.

Украинските власти са започнали масова евакуация на населението на Волчанск и околните села. Ръководителят на военната администрация на Волчанск Тамаз Гамбарашвили потвърди, че руската армия масирано обстрелва града. Според местните жители това е може би най-масираният обстрел от началото на войната, съобщи zn.ua.

