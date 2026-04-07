Орбан купува американски нефт за половин милиард долара точно преди изборите

Унгарската енергийна компания Mol Nyrt ще се съгласи да закупи 500 000 тона петрол от САЩ на стойност приблизително 500 милиона долара. И сделката се очаква да бъде обявена днес по време на посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който вече пристигна в Будапеща. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на източник. Mol преди това увеличи покупките си на руски петрол, след като получи дерогации както от САЩ, така и от Европейския съюз, припомня агенцията.

Орбан, който допълнително увеличи зависимостта си от руската енергия след руската инвазия в Украйна през 2022 г., едновременно се стреми да изгради все по-здрави връзки с администрацията на Тръмп чрез енергийни сделки.

По време на среща в Белия дом през ноември Орбан се съгласи да закупи 400 милиона кубически метра втечнен природен газ за пет години, както и да сключи договор за 114 милиона долара с Westinghouse Electric Co. за закупуване на ядрено гориво за унгарската атомна електроцентрала. В замяна администрацията на Тръмп позволи на Унгария да купува руски петрол.

Двете страни подписаха и меморандум за разбирателство относно евентуалното закупуване от Унгария на до 10 малки модулни реактора на стойност до 20 милиарда долара, съобщи тогава Държавният департамент.

