Жълт код за интензивни валежи е обявен за утре

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в шест области в страната за утре, 7 юни. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Информацията е публикувана на сайта на НИМХ.

Възможни са локални наводнения и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Според прогнозата за времето на НИМХ утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки.