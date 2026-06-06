Спорт:

Жълт код за интензивни валежи е обявен за утре

06 юни 2026, 17:52 часа 1007 прочитания 0 коментара
Снимка: Евгения Чаушева/Actualno.com
Жълт код за интензивни валежи е обявен за утре

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в шест области в страната за утре, 7 юни. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Информацията е публикувана на сайта на НИМХ. 

Възможни са локални наводнения и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. 

Според прогнозата за времето на НИМХ утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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