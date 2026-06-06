Никола Цолов в Монако: Кога и къде да гледаме основното състезание?

Гран При на Монако се завръща този уикенд във Формула 2. Легендарното улично трасе ще бъде от изключителна важност за младата българска надежда в автомобилните спортове Никола Цолов. Към момента той се намира на трето място във временното класиране с 35 точки, докато лидерът Габриеле Мини е с 57 точки. Състезателния уикенд ще започне в събота със спринт, а в неделя 7 юни ще се проведе основното състезание.

Гран При на Монако: Начален час и ТВ

През изминалата година Цолов записа златен уикенд във Формула 3 именно в Монако. Той завоюва първия полпозишън в кариерата си, последван от победа в основното състезание и спечелена допълнителна точка за най-бърза обиколка.

Още: Никола Цолов: На 13 стотни от абсолютното господство преди Гран при на Монако

В колко часа е Гран При на Монако?

Състезанието от Формула 2 ще се проведе в неделя, 7 юни. Българските зрители могат да се наслаждават на участието на Никола Цолов, с начален час 10:25 ч. Той многократно е споделял, че Монако е едно от трасетата, което очаква с най-голямо нетърпение през сезона.

Коя телевизия ще излъчва състезанието?

Гран При на Монако ще бъде предавано пряко по българската телевизия. Каналът, по който ще бъде излъчен е Diema Sport 3. Подробности и резултати около състезанието и цялостното участие на Никола Цолов във Формула 2 може да намерите и в спортната секция на Actualno.com.

Още: Споменът за златния триумф: Какво да очакваме от Никола Цолов в Монако?