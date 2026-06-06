Почина бившата първа дама на Франция

Бернадет Ширак, съпруга на бившия френски президент Жак Ширак и дългогодишна обществена и политическа фигура, почина на 93-годишна възраст, съобщиха световните агенции.

Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на Бернадет Ширак в публикация в Екс. "Благородна дама ни напусна. Нацията споделя скръбта на нейното семейство, близките ѝ и всички, които я обичаха", написа той.

Бернадет Ширак беше популярна фигура във Франция и дълги години подкрепяше съпруга си по време на неговата политическа кариера. Жак Ширак, който почина през 2019 г. на 86-годишна възраст, я описва в мемоарите си като "жената на своя живот", припомня БТА.

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Тя остава единствената първа дама на Франция, която е заемала изборна политическа длъжност. Между 1979 и 2015 г. е член на общия съвет на департамента Корезе.

Бернадет и Жак Ширак се запознават в престижния парижки Институт за политически науки и сключват брак през 1956 г. Жак Ширак беше президент на Франция от 1995 до 2007 г., след като два пъти заемаше поста министър-председател и беше кмет на Париж.

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