Украински оператори на дронове от 3-ти полк на Силите за специални операции "Княз Святослав Хоробрий" са поели въздушен контрол над част от сухопътния коридор, който руснаците използват, за да стигнат до Крим. Те унищожават руската военна техника и са прекъснали руската логистика по пътя Мелитопол-Чонхар. Руската армия в момента е сериозно затруднена да се снабдява с необходимото, включително с гориво.

"Това е само началото. Следва продължение!", се казва в съобщението на полка на страницата му във Фейсбук.

Z-каналите тихо плачат

Впрочем ситуацията се потвърждава и от Z-каналите.

"Сухопътният коридор към Крим се превърна в магистрала на смъртта. Ето защо няма бензин. Камионите горят, което прави преминаването невъзможно. Това е истинско сафари без място за оцеляване", пише с прискърбие "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украна, Война)".

Какво става с Балтийския флот?

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В същото време прави впечатление, че при удара от тази сутрин срещу 15-ти арсенал на руския флот край Кронщад са участвали съвместно както Главното разузнавателно управление, така и оператори на дронове от звено "Алфа" на Силите за сигурност на Украйна и други части на ВСУ което очевидно означава, че това съоръжение е било от особена важност за руските сили. Известно е, че в него са били съхранявани ракети, мини, торпеда и други боеприпаси, обръща внимание украинско-израелският военен анализатор и журналист Игал Левин, бивш офицер от ЦАХАЛ.

След атаката са наблюдавани пожари и вторични детонации, а местни източници съобщават за евентуална евакуация на жителите на близките села. Боеприпасите са били предназначени за снабдяване на руския Балтийски флот. Сега този удар ограничава възможностите му, пояснява още той.

За пръв път огромната територия на Русия не е пречка за настъпващите армии

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI