Лукашенко: Не искам да ставаме на кайма в Украйна! Някой ден ще ви разкажа всичко

"Ще дойде време и някой ден ще ви разкажа как започна всичко." Така доста интригуващо започна речта си беларуският президент Александър Лукашенко по време на фестивал в Гродно вчера, 5 юни. Той заяви, че не иска да праща беларусите да се бият по чужда воля.

"Защо трябва да се бием в Украйна за чужда воля? Искаме ли да се превърнем на кайма там? Не, не искаме това", каза Лукашенко. "Искам строителите да строят, а не да държат картечници или автомати в ръце. Така че не вярвайте на никого, който ви казва, че искаме война. Ние трябва да запазим страната си."

"Искам поляците, литовците и украинците да ме чуят. Не искаме да се бием с вас. Но винаги сме готови да ви защитим", каза още той, макар да не стана ясно от кого смята да ги защитава. Още повече, че веднага след това побърза да добави, че Беларус остава съюзник на Владимир Путин.

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