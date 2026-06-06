Излъчиха шампион още преди Мондиала! Тотален разнобой за Меси и Роналдо | Точно попадение (ВИДЕО)

7 отбора са основните претенденти, които ще се борят за световната титла това лято в Северна Америка. Световното първенство започва на 11 юни и ще продължи до 19 юли с участието на 48 отбора, 1248 играчи и общо 104 мача. А накрая победителят може да бъде само един - Испания! Това смята Стефан Йорданов - водещ на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Мондиал 2026. Неговите колеги в студиото Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров обаче не бяха съвсем на същото мнение...

Световният шампион е сред тези 7 отбора! Спор за всеки фаворит

В първия епизод на предаването четиримата спортни журналисти направиха обстоен анализ на най-големите фаворити за световната титла. Започвайки в обратен ред, те стартираха анализите си с Германия, водена от разочарования от последните два мондиала, но пък с мощното атакуващо дуо Джамал Мусиала - Флориан Вирц. Продължението бе с Португалия, която влиза в турнира с може би най-силния си състав в историята, а и с най-силната халфова линия на турнира, но пък присъствието на Кристиано Роналдо в отбора доведе до разногласия в студиото...

Аржентина на Меси и Португалия на Роналдо. Или времето на двамата големи изтече?

Не по-малки бяха разногласията и по темата с действащия световен шампион Аржентина и Лионел Меси, а Иво стигна и по-далеч, определяйки "гаучосите" за "клуб на пенсионера". Бразилия на Карло Анчелоти също предизвиква интерес - не толкова като индивидуалности, а като силен колектив с равностойни играчи, водени от остриетата Винисиус Жуниор и Рафиня. Защитата също изглежда солидна - с централни защитници Маркиньос и Габриел, които играха на финала в Шампионска лига (е, единият остана с лоши спомени от дузпите).

Испания, Франция и Англия - трите основни фаворита за световната титла

Трите големи фаворита обаче са Англия, Франция и Испания. "Трите лъва" бяха тотално отписани в студиото заради меко казоно дръзките решения на Томас Тухел, които обаче според Стефан може и да доведат до така бленуваната световна титла. Франция влиза в шампионата с най-силната атака - с имена като Мбапе, Дембеле, Олисе, Дуе, Тюрам, Шерки, като "петлите" имат и най-силните индивидуалности от всички отбори. Но пък Испания показва, че колективната игра печели големи трофеи, особено когато имаш много силен и балансиран отбор на всяка позиция.

Освен анализи за 7-те фаворита в турнира, спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg показаха и колко много не знаят в любимата "Игра за майстори" - с тотално налучкване по въпроси, свързани със световни първенства. А накрая предаването завърши и с така чаканите прогнози "В мишената" - кой ще стане голмайстор, кой ще бъде играч на турнира и кой ще стане световен шампион. Прогнозите и цялото предаване - гледайте в YouTube: